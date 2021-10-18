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ادفوكات يشارك في اجتماعات "الفيفا"

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-18T17:23:51+0000
ادفوكات يشارك في اجتماعات "الفيفا"

شفق نيوز/ بمشاركة مدرب المنتخب الوطني العراقي لكرة القديم ادفوكات، تنطلق غدا الثلاثاء، اجتماعات الإتحاد الدولي "فيفا" مع مدربي جميع منتخبات العالم وذلك لمناقشة اجندة المباريات بداية من عام 2024.

وتستمر الاجتماعات يومياً حتى الخميس المقبل برئاسة أرسين فينجر رئيس منظومة التطوير الرياضي في الفيفا .

ومن المقرر مناقشة مجموعة من النقاط تتضمن صحة اللاعبين وكيفية إقامة البطولات وإمكانية منح استراحة إلزامية لمدة 25 يوما للاعبين بعد كل بطولة دولية وتقليل عدد التصفيات، فضلاً عن عدد فترات الراحة الدولية خلال الموسم.  

وسيكون مقترح إقامة كأس العالم كل عامين بدلاً من 4 أعوام اكثر المواضيع اهمية وإثارة للجدل في المقترحات المقدمة.

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