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" ادفوكات" يختار 25 لاعباً لمباراتي كوريا الجنوبية وإيران.. صورة

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-25T12:12:20+0000
" ادفوكات" يختار 25 لاعباً لمباراتي كوريا الجنوبية وإيران.. صورة

شفق نيوز/ اختارَ الهولندي "ديك ادفوكات" مدرب المنتخب الوطني العراقي، 25 لاعباً لقائمة مباراتي كوريا الجنوبية وإيران ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وضمت قائمة الوطني لمباراتي التصفيات، التي ستلعب بداية الشهر المقبل، كلاً من: فهد طالب واحمد باسل ومحمد صالح لحراسة المرمى، واحمد إبراهيم وعلي فائز وسعد ناطق وميثم جبار وكرار عامر وعلي عدنان وضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي وفرانس بطرس لخط الدفاع.

وضمت القائمة أيضاً اللاعبين: أمجد عطوان وصفاء هادي وسجاد جاسم وبشار رسن وشيركو كريم وهمام طارق ومحمد قاسم وجستن ميرام وأمير العماري وإبراهيم بايش لخط الوسط، وعلاء عبد الزهرة ومهند علي وأيمن حسين لخط الهجوم.

وسيسافرُ وفد المنتخب الوطني العراقي يوم السبت المقبل عبر طائرة خاصة إلى سيئول لملاقاة كوريا الجنوبية في الثاني من الشهر المقبل ضمن مباريات المجموعة الأولى.

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