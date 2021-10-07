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ادفوكات معلقا على مباراة العراق ولبنان: كنّا الطرف الافضل

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-07T18:46:09+0000
ادفوكات معلقا على مباراة العراق ولبنان: كنّا الطرف الافضل

شفق نيوز/ أكدَ مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، الهولندي ديك ادفوكات، أنه كان يرغب بتحقيق الفوز أمام منتخب لبنان في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي مساء اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022. 

وقالَ ادفوكات في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، في إجابته عن أسئلة الصحفيين: بالنسبة لي أشاهد جميع مباريات الدوري العراقي، وبإمكاني متابعة جميع  المباريات عبر التلفاز وجهازي الفني يتابع في العراق، محمد علي عبود وأحمد فاضل شاهدتهما عبر التلفاز واقتنعت بهما ودعوتهما، وسنستمر بالمتابعة لأننا نحتاج الى لاعبين أفضلية خلال المرحلة المقبلة. 

وأضافَ: إذا لعب المنتخب في العراق سأكون متواجداً طبعاً، وأتمنى أن نلعب في العراق بأقرب وقت.. في مباراة اليوم كنا الطرف الأفضل، وخلقنا العديد من الفرص ، وأحب أن أشيد باللاعب محمد علي عبود، كانت أول مباراة له وكان ممتازاً، وسأعمل على دعوة عدد من اللاعبين الجدد في الفترة المقبلة.

وأشارَ مدرب منتخبنا الوطني في المؤتمر الصحفي : لدينا فريق جيد، لكننا نحتاج الى لاعبين أفضل، وهذا ما سنعمل عليه خلال الفترة القادمة، وبالنسبة للاعبين المهاجمين الموجودين هم الأفضل، لكن عدم تواجد محمد داود بسبب مشكلة إدارية، وكذلك إصابة مهند علي، أجبرنا على اللعب بإبراهيم بايش كمهاجم ثانٍ الى جانب أيمن حسين.

وكان المنتخب العراقي قد تعادل أمام نظيره اللبناني بدون أهداف في ثالث مباراة له ضمن تصفيات كأس العالم.

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