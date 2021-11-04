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ادفوكات مصدوم من التزوير في أعمار لاعبي المنتخب العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-04T09:17:33+0000
ادفوكات مصدوم من التزوير في أعمار لاعبي المنتخب العراقي

شفق نيوز/ أعرب مدرب حراس المنتخب العراقي احمد جاسم يوم الخميس، عن أسفه لما يحدث في المنتخب العراقي لكرة القدم بسبب افة التزوير.

وقال جاسم في تصريح اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان التزوير هدّ المنتخب الوطني واثر عليه سلباً، مبينا أن لاعبي المنتخب الوطني بكرة القدم يعانون بسبب التزوير في المستمسكات.

وأوضح أن "المنتخب بدأ يعاني كثيرا من هذه الحالة لاسيما من منع لاعبينا من دخول بعض الدول بعد اكتشاف جواز لاعبٍ ما مزور مما يحرمه ذلك الدخول للبلد المضيف لنحرم من خدماته.

واوضح ان "ادفوكات تفاجأ جداً ومصدوم من موضوع التزوير بحيث وصل إلى مرحلة يقول فيها؛ يجب محو كل هذا المنتخب والبدء بصفحة جديدة".

واضاف ان "ادفوكات يتفاجأ من عمر لاعب مذكور في جوازه 25 عاماً ثم يكتشف ان عمره الحقيقي و31 عاماً"، مؤكدا ان "هذا سبب مشكلة وصدمة كبيرة لادفوكات وجعلته في حيرة".

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