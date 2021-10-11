ادفوكات: مستعدون لمباراة الإمارات وسنقاتل لخطف بطاقة التأهل إلى المونديال

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، الهولندي ديك ادفوكات، مساء اليوم الاثنين، أن أداء الفريق سيكون أفضل أمام منتخبِ الإمارات في مباراةِ يوم غد الثلاثاء، وهو ما أيده كابتن المنتخب علاء عبد الزهرة، بشأن جاهزية أسود الرافدين.

وقالَ ادفوكات، في المؤتمر الصحفي لمباراة الإمارات الذي تابعته وكالة شفق نيوز "استعددنا للمباراة بشكلٍ جيدٍ بعد التعادل المخيب للآمال أمام لبنان، لذلك سنلعبُ المباراة أمام الإمارات بشكلٍ أفضل لتحقيق الفوزِ والعودة للمنافسة".

واضاف "نحن والإمارات لدينا نقطتان فقط، وهذا يشكل صعوبةً في مشوارنا، وبالمقابل فالطرفان يسعيان لتقديمِ أداءٍ أفضل في مباراةِ الغد".

وبشأن المنافسة بينه وبين مدرب المنتخب الاماراتي، اوضح ادفوكات "لا توجد بيني وبين مارفيك منافسةٌ، المنافسةُ ستكون بين اللاعبين على أرضِ الملعب، وسأستخدم اللاعبين للوصول إلى أفضل نتيجةٍ ممكنةٍ في المباراة".

وأكدَ "الآن من الصعب تحديد المتأهل من هذه المجموعة، وعلينا العملُ بجدٍ من أجل الحصولِ على بطاقةِ التأهل الى المونديال".

وبسؤاله عن لاعب المنتخب ريبين سولاقا وكيف لعب مع ناديه وهو غائب عن المنتخب بسبب الإصابة، أجابَ ادفوكات "من واجباتي كمدرب أن أتعامل مع اللاعبين والتواصل معهم بشكلٍ مباشرٍ".

وتابع بالقول "اللاعب سولاقا أوضحَ للجهازين الفني والإداري بأنه لا يستطيع لعب المباراة الماضية بسبب الإصابة، وهو لم يحدد الوقتَ الذي يستطيع أن يلعب فيه أو لا يلعب، ولم تكن إجابته واضحةً معنا، وأنا أبلغت إدارة المنتخب بأن العراق يمتلك لاعبين جيدين لتمثيل المنتخب، وسيمضي المنتخب العراقي بثقةٍ من دون أي لاعبٍ لا يرغب بتمثيله في المناسبات المقبلة".

بدوره أكدَ كابتن المنتخب العراقي لكرة القدم، علاء عبد الزهرة، يوم الاثنين، جاهزية أسود الرافدين لملاقاة المنتخب الإماراتي يوم غدٍ الثلاثاء ضمن التصفياتِ الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022، مشيرة الى ان المباراة لن تكون سهلةً.

وقالَ "عازمون على تحقيق نتيجةٍ ايجابيةٍ في هذه المباراةِ وتصحيح المسار"، مضيفا "نعلمُ جيداً أن الجمهور الكريم كان يتأمل أن نظهر بمستوى جيد، وعلينا أن نظهر بشكلٍ أفضل في المباريات المقبلة، ونحن كلاعبين كلنا ثقة بأن تكون هذه المباراة بوابةَ العودة الى الانتصاراتِ وتقديم المستوى المميز".

وتابع بالقول "نمتلك مدرباً خبيراً، وهو إضافةٌ كبيرةٌ للمنتخب الوطنيّ، وأكيد ستكون له بصمة في سبيلِ عودة المنتخبِ إلى الطريق الصحيح والمنافسة في المجموعة"، مضيفا "مجموعتنا الى الآن غير محسومةٍ، وسنواصلُ العملَ من أجل خطفِ بطاقة التأهل الى المونديال".

وكان المنتخب العراقي قد تعادل أمام نظيره اللبناني بدون أهداف في ثالث مباراة له ضمن تصفيات كأس العالم.