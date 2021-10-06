ادفوكات: مجموعتنا صعبة ولا يمكننا هزيمة جميع المنتخبات

شفق نيوز/ شدّد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، الهولندي ديك ادفوكات، يوم الأربعاء، على أهمية الفوز على منتخب لبنان يوم غدٍ الخميس ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال ادفوكات، في المؤتمر الصحفي لمباراة لبنان، "علينا أن ندرك اننا في مجموعةٍ صعبةٍ، وهذا لا يعني اننا سنفوز في كلِ مباراةٍ.. البداية كانت جيدةً أمام كوريا الجنوبية، ومع إيران كانت مباراةً صعبةً ولم نحصل على النقاط".

وأضاف، "علينا أن نواصل العملَ ونحصد النقاطَ، وأول فرصة أمامنا هي مباراة لبنان، ولا ينبغي أن نشعر اننا يمكن أن نهزم كل الفرقِ في هذه المجموعة، لكن بإمكاننا أن نجعل الأمور صعبةً على الجميع".

وتابع مدرب المنتخب العراقي، "لدينا 3 أيام فقط للتحضير لمباراة لبنان.. عندما تسلمت مهمةَ تدريب العراق شاهدت المباريات السابقة لكي اختار أفضل اللاعبين، وبدأنا بمشاهدةِ مباريات الدوري العراقيّ.. المجموعة لغاية الآن غير محسومةٍ، ولا يمكن تغيير الكثير من الأمور في غضون 3 أيامٍ.. الشيءُ المهم على كل لاعبٍ تقديم كل ما لديه كما فعلنا أمام كوريا الجنوبية، واللاعبون خلال الأيام الماضية عملوا بمجهودٍ كبيرٍ وتركيز عال".

وأكدَ ادفوكات بالقول، "نحن في كلِ مباراةٍ ندخلُ من أجل الفوز، ولكن في النهاية هي كرة قدم.. الشيءُ نفسه بالنسبة لمباراة الغد، سنقدمُ كلَ ما لدينا من أجل الحصول على نقاط المباراة.

وعن قضيةِ استدعاء اللاعبين لصفوف المنتخب، أجابَ ادفوكات، "هناك شخصٌ واحدٌ هو مَن يختار قائمةَ اللاعبين، وهو أنا، ونحن نحاولُ إشراكَ لاعبين جدد، والبحث عن لاعبين شباب جدد، لكن هذا لا يحدث في وقتٍ قصيرٍ.. أغلبُ اللاعبين مستمرون باللعب آخر عامين مع المنتخب.. أنا مَن يستدعي اللاعبين وأنا مَن أقرر مع جهازي الفني، ولن يتدخل أحد سوانا".