ادفوكات: مبارة كوريا ستكون صعبة.. لكننا لن نضيع الوقت

شفق نيوز/ وصف مدرب المنتخب العراقي الوطني لكرة القدم الهولندي ادفوكات، يوم الاربعاء، لاعبي فريقه بأنهم "نشيطون ومميزون"، مشيراً إلى أن مباراة يوم غد أمام كوريا الجنوبية ستكون "صعبة امام الكوريين".

وقال مدرب المنتخب الوطني «ادفوكات» في مؤتمر صحفي عقد في سيئول، قبل مواجهة كوريا الجنوبية، إن "العودة من جديد الى كوريا (شرف) وسعيد جداً بعودتي بعد فترة من الغياب عنها".

وأضاف أن "كوريا حققت الكثير من التقدم على مدار السنوات القليلة الماضية"، مبيناً أن اللاعبين كانوا متميزين ونشيطين وأصبحوا فريقًا أفضل".

وردا على سؤال لاحد الصحفيين بأن منتخبات الشرق الاوسط تقوم بتاخير اللعب واضاعة الوقت، اجاب ادفوكات: "نحن فريق محترف، لا نحب تضييع الوقت".

وتابع، "نحن فريق محترف، ولا نحب إضاعة الوقت وليس صحيحاً اننا سنعمل على اضاعة الوقت امام كوريا الجنوبية"، مؤكداً أن "كرة القدم تلعب على الملعب وليس على الفراش ولن ينام اللاعبون"".

وتوقع ادفوكات، أن "تكون المباراة قوية جداً، وسأحاول تقديم مباراة صعبة على المنتخب الكوري".

وبين أنه "ركز على رفع قدرة اللاعبين على التحمل، ولم يمضي وقت طويل على تولي مهنة تدريب المنتخب العراقي ، لكن اللاعبين أظهروا رغبتهم في العمل الجاد".

واكد الهولندي ادفوكات، "اسعى ان نقدم افضل ما لدينا في مباراة الغد امام كوريا الجنوبية، مشيراً "نمتلك لاعبين جيدين في جميع المراكز".

وقال ادفوكات أيضاً "طلب ​​مني العراق ان اكون مدرباً من اجل الذهاب إلى كأس العالم وسوف نبذل قصارى جهدنا"، مبيناً أن "كوريا الجنوبية مرشحًا قويًا للتاهل لكأس العالم، ولكن مباراة الغد لدي شعور جيد بانها ستكون صعبة على كوريا"ز

وأضاف " منذ استلام المهمة ركزت على رفع القوة البدنية للاعبين، كان هذا هو الجزء الذي كان علي أن أهتم به كثيرًا، ولم يمض وقت طويل ، مثل 2 -3 أسابيع لكن أظهر اللاعبون رغبتهم في العمل الجاد".

بدوره قال كابتن المنتخب العراقي اللاعب علي عدنان، في المؤتمر ، "ليس من السهل اللعب امام منتخب كبير مثل منتخب كوريا الجنوبية لكننا اكملنا التحضيرات وجاهزون للمباراة".

وقال عدنان ايضاً "سعيد جداً بمواجهة صديقي هوانج آن، الذي رافقتي في فريقي السابق فانكوفر الكندي"، مؤكداً "ستكون تجربة مختلفة جداً ان التقي به من جديد لكن كلاعب خصم".

وأشار عدنان إلى أن "مرحلة الاعداد كانت جيدة جداً ولم يتبقى سوى خوض المباراة والتي ستكون مباراة قوية جداً".