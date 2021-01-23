ادارة نفط ميسان تتمسك برزاق فرحان وتعاقب لاعبيها بخصومات مالية

شفق نيوز/ قررت إدارة نادي نفط ميسان؛ يوم السبت، عدم قبول استقالة مدرب الفريق رزاق فرحان، وفيما خولته التعاقد مع لاعبين جدد لضمهم إلى الفريق، اشارت إلى أنها عاقبت لاعبي الفريق عقوبات مالية.

وذكر بيان لإدارة النادي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الهيئة الادارية لنادي نفط ميسان الرياضي عقدت ظهر اليوم السبت اجتماعا استثنائيا مطولا للتباحث في أمور فريق كرة القدم قبل انتهاء المرحلة الاولى للدوري الكروي الممتاز، مشيرا إلى تخلل الاجتماع صدور عدة قرارات لتحسين أداء الفريق ونتائجه في المباريات القادمة.

وبحسب البيان فقد قررت الإدارة؛ عدم قبول استقالة المدرب رزاق فرحان والتمسك بخدماته لقيادة فريق كرة القدم في مباريات الدوري الممتاز واتخذ القرار بالإجماع.

كما تم تخويل الكادر التدريبي للتعاقد مع لاعبين جدد لتعزيز صفوف الفريق في الأنتقالات الشتوية وابعاد بعض اللاعبين حسب قناعات الكادر التدريبي.

وأشار البيان إلى خصم 20%‎ من رواتب لاعبي الفريق لشهر كانون الثاني 2021 لسوء النتائج؛ مشيرا إلى إمكانية إلغاء العقوبة في حال تحسن النتائج في المباريات القادمة.

وكان مدرب فريق نفط ميسان رزاق فرحان، قال يوم الجمعة (22 كانون الثاني الجاري)، لوكالة شفق نيوز إنه "قرر مغادرة النادي بعد الإعتذار للإدارة عن تكملة المشوار"، موضحا أن "أسبابا خاصة وشخصية دفعته لمغادرة الفريق رغم النتائج الجيدة التي حققها".