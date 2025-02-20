ادارة نادي النجف ترفض استقالة شهد ومساعديه

شفق نيوز/ رفضت الهيئة الإدارية لنادي النجف الرياضي استقالة الكادر الفني للفريق المتمثل بالكابتن عبد الغني شهد.

واعلنت ادارة النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ عن تمسكها بالكادر الفني لقيادة الفريق خلال الجولات المتبقية من المرحلة الثانية.

وجاءت استقالة شهد وكادره المساعد بسبب ظروف

مالية وفنية صعبة جداً يمر بها النادي مما انعكس على نتائج الفريق في منافسات الدوري.

وثمنت إدارة النادي "الجهود الكبيرة التي بذلها الكادر التدريبي في المدة الماضية آملين من جميع محبي النادي أن يتحلوا بروح المسؤولية وأن يقفوا سويةً من أجل العبور بفريق النجف إلى بر الأمان".

ودعت الادارة المسؤولين والقائمين على دعم النادي أن يتحملوا المسؤولية الكاملة والأسراع بصرف المستحقات المالية الاتحادية والمحلية.

وكان فريق اربيل فاز على ضيفه النجف في الجولة 21 لدوري نجوم العراق بهدفين لهدف، ويحتل النجف بعد انتهاء الجولة 21 المركز 13 برصيد 26 نقطة.