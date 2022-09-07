ادارة كربلاء تتعاقد مع 3 لاعبين محترفين افارقة لفريقها الكروي

شفق نيوز/ تعاقدت ادارة نادي كربلاء الرياضي، يوم الأربعاء، مع ثلاثة محترفين من افريقيا لتمثيل فريقها الكروي اضافة الى محترف آخر سيصل خلال الساعات المقبلة.

وذكرت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها وقعت عقوداً مع المهاجم ارينا، والمهاجم تامو، والمدافع كوني ابراهيمي، رسميا اليوم في مقر النادي وسيمثل اللاعبين الثلاثة كرة كربلاء للموسم 2022-2023.

واشارت الى ان المفاوضات جارية مع محترف رابع من المرجح ان يصل اليوم.

يذكر ان فريق كربلاء تأهل هذا الموسم الى الدوري الممتاز ليكمل قائمة فرق الدوري الممتاز العشرين.