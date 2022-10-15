ادارة زاخو تهاجم فضائية عراقية: نشرت أخباراً كاذبة وعنصرية وسنقاضيها

شفق نيوز/ اتهمت ادارة نادي زاخو الرياضي، يوم السبت، قناة "الرابعة" الفضائية بأنها تنشر أخباراً "كاذبة وعنصرية" ومقاطع فيديو مفبركة.

وقالت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نعرب عن أسفنا للمرة الثانية لما قامت بها قناة الرابعة التي تعمل خارج المهنة الاعلامية بنشر بعض الاخبار الكاذبة والعنصرية ومقاطع فيديو مفبركة بدون أخذ رأي نادي زاخو والمعنيين للتأكد من صحة هذه الأخبار والمقاطع".

وأضافت "نحن كإدارة نادي زاخو الرياضي ننبذ العنصرية والكراهية بين الاندية العراقية لذلك سنقوم برفع دعوى قضائية ضد قناة الرابعة بسبب خلق المشاكل والعنصرية بين مدينة زاخو وبقية المدن العراقية وهذا لا يخدم تطوير الكرة العراقية ولا نعرف ما الفائدة من نشر هذه الاخبار ونرجو من الاتحاد العراقي لكرة القدم التدخل والتحقيق في هذا الموضوع".

وكانت قناة "الرابعة" الفضائية قد نقلت مباراة زاخو وضيفه الصناعة ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، وشهد اللقاء رمي قناني الماء من قبل الجمهور وكذلك جوانب من شغب الجمهور واستخدام الليزر واشعال المفرقعات الدخانية وتصريحات مثيرة للاعبي الصناعة.