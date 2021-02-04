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ادارة زاخو تفسخ عقدها مع الدولي وليد سالم وتستعين ببروا

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-04T07:42:18+0000
ادارة زاخو تفسخ عقدها مع الدولي وليد سالم وتستعين ببروا

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي زاخو لكرة القدم، الخميس، عن فسخ عقدها مع كابتن الفريق ولاعب المنتخب الوطني وليد سالم.

وقال شيفان عبدي الامين المالي للنادي لوكالة شفق نيوز، إن "فسخ العقد تم بطلب من اللاعب الدولي وليد سالم، بدورنا نحن لم نقف بطريقه بعد ان كانت رغبته بترك زاخو والعودة الى بغداد".

ومن جانب اخر اكد عبدي، أن المحترف بروا نوري القادم الجديد لنادي زاخو من نادي بالي يونايتد بالدوري الاندنوسي، وصل اليوم، وسينضم لتدريبات الفريق اعتبارا من يوم غد.

واضح ان فريق زاخو سيشهد اضافات جديدة خلال الانتقالات الشتوية بعد ان فتحنا قنوات الاتصال مع لاعبين جدد سيمثلون النادي في المرحلة المقبلة من منافسات الدوري الممتاز.

ويحتل فريق زاخو المركز المركز السادس برصيد 24 نقطة بعد انتهاء الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الممتاز.

 

 

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