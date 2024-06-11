ادارة زاخو ترفض عقوبات "انضباط الكرة": قرارات غير عادلة

شفق نيوز/ رفضت ادارة زاخو اليوم الثلاثاء، العقوبات التي طالت كابتن الفريق احمد ابراهيم والتي عدتها غير عادلة، مشيرة إلى أنها ستقدم استئنافاً للطعن بقرار العقوبة.

وقال رئيس نادي زاخو عمار فرهاد لوكالة شفق نيوز؛ ان "عقوبة اتحاد الكرة لقائد فريق زاخو احمد ابراهيم غير منصفة، لانه لم يقم بأي رد فعل او تجاوز بحق حكم لقاء النجف وزاخو".

واضاف "لقد اكد لنا حكم المباراة ان كابتن فريق زاخو احمد ابراهيم لم يقم بالتجاوز عليه وأن هذا دليل ان إبراهيم لا يستحق العقوبة التي طالته".

واضاف ان "الادارة ستقدم طعنا بالقرار وتميزه في الاتحاد بغية التأكد وعدم تضييع الحقوق وإصدار قرارات غير عادلة بحق الذين لم يتجاوزوا".

وكانت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة العراقي قررت معاقبة لاعب نادي زاخو (أحمد إبراهيم خلف) بغرامة مالية قدرها (5.000.000) خمسة ملايين دينار، والإيقاف مباراتين متتاليتين استناداً إلى أحكام المادة 48 فقرة 2 و1/2 من لائحة انضباط دوري نجوم العراق.