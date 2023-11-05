ادارة زاخو ترد على دهوك: جمهوركم هو السبب فلا توسعوا رقعة الخلاف (صور)

شفق نيوز/ كشفت ادارة نادي زاخو يوم الأحد، تفاصيل ماحدث من شغب جماهيري بعد مباراة دهوك وزاخو ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق لكرة القدم التي انتهت مساء أمس السبت بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وقال عضو ادارة نادي زاخو والناطق باسم النادي دلژار عدنان لوكالة شفق نيوز؛ ان "ادارة النادي تأسف لما حصل من أحداث شغب جماهيري بعد انتهاء مباراة أمس السبت بين فريقي الناديين التي انتهت بالتعادل السلبي، ونأسف كذلك للبيان الذي أصدره نادي دهوك والمغالطات التي رافقته وتحريف الحقائق لتظليل الشارع الرياضي لما ورد فيه".

وأوضح عدنان؛ ان "الشرارة الاولى بدأت بعد أن ذهب رئيس النادي لتهدئة الجمهور قرب منصة الـ VIB لكنه تفاجأ برميه بالقناني عليه مما أثار ذلك جمهور زاخو لتشهد بعدها المناوشات وأعمال الشغب التي وسع رقعتها جمهور دهوك الذي لم يحترم الضيف".

وبين ان "ادارة دهوك اتهمت زاخو بانها جلبت معها قوات امنية بعدد كبير لكن الحقيقة كان عدد رجال الشرطة المرافقين مع الادارة والجمهور 20 شخصا خصصوا للحماية والذي أصيب عدد منهم في خضم التدهور الأمني الذي رافق نهاية اللقاء".

ولفت إلى أن "عدد المصابين 30 مصابا بينهم 25 شخصا من جمهور زاخو وهذا دليل قاطع على اعتداء جمهور دهوك على جمهور زاخو".

واكد ان "ادارة زاخو ينبغي عليها أن لا توسيع رقعة الخلاف لكنها في حال تعرضت مصالحها للضرر وللظلم فإنها ستكشف كل الثوابت التي تدين ادعاءات ادارة دهوك الذي كان جمهوره السبب بكل ماحدث وبالدليل القاطع".

وبين ان "طعنات السكين التي حدثت ونشرت صورها في المواقع متهمين جمهور زاخو بذلك كان سببه شجار جانبي بين جمهور دهوك فيما بينه كما اعترف أحد جماهير دهوك بذلك، فمن غير المعقول أن يذهب شخص واحد من جمهور زاخو إلى وسط جمهور دهوك ويطعن أشخاصا منهم بالسكين".

وكان نادي دهوك ذكر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "تعايش إدارة نادي دهوك مع حادثة اليوم بألم وأسف بالغ، حيث تعرضت مجموعة من جماهيرنا إلى إصابات خطيرة جراء توجيه هجمات بالأسلحة البيضاء، إلى جانب أعمال تخريب وحرق للكراسي في المدرجات، دون وجود أي مبرر قانوني لهذا العنف.

واضاف "نحن الآن في انتظار تقارير الجهات الأمنية والإدارية التي ستقدم تفاصيل دقيقة حول ما حدث، ولقد تم تقديم هذه التقارير مع الأدلة الملموسة إلى الجهات المختصة. نؤكد على أننا لن نساوم على حقوق النادي وجماهيره".

وأشار إلى أنه "على الرغم من أهمية الوقاية من وقوع مثل هذه الأحداث، نؤكد للجميع أن حق النادي وحق جماهيره الذين تعرضوا للإساءة لن يضيع".

ولفت إلى أن "دخول العدد الإضافي من جماهير زاخو عبر البوابة رقم 9 لم يكن بقرار من إدارة نادي دهوك، وإنما كان من اختصاص شرطة إدارة زاخو المستقلة".

وختم البيان "كإدارة نادي دهوك، نتمنى الشفاء العاجل لمشجعينا الأعزاء الذين تعرضوا للإصابات الجسدية والنفسية. نحن ملتزمون بدعم جماهيرنا وبذل كل ما في وسعنا لضمان سلامتهم في المباريات القادمة".