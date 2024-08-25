ادارة دهوك تستحصل موافقة "مبدئية" لاستضافة مباراة افتتاح دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ أكدت ادارة نادي دهوك، يوم الأحد، أنها طلبت من اتحاد الكرة أن تستضيف مباراة افتتاح دوري نجوم العراق في ملعب دهوك.

وقال امين سر النادي جاسم محمد حاجي لوكالة شفق نيوز، ان الادارة قدمت عرضاً للاتحاد العراقي تبدي فيها رغبة دهوك لاستضافة افتتاح بطولة دوري النجوم الذي من المؤمل انطلاقه في الـ21 من شهر أيلول/سبتمبر المقبل بمشاركة 20 نادياً .

واضاف ان اتحاد الكرة منح دهوك موافقة مبدئية، وليست رسمية ولا مانع لديها في حال تم الاتفاق على ذلك من قبل مجلس إدارته .

وبين حاجي أنه في حال حصلت الموافقة الرسمية سيشهد ملعب دهوك كرنفالاً كبيراً وحفلاً رياضياً واسعاً يعكس صورة مشرفة عن دوري نجوم العراق.