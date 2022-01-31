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ادارة دهوك ترفض عقوبة اتحاد الكرة: سنسترد حقنا بالقانون

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-31T17:26:43+0000
ادارة دهوك ترفض عقوبة اتحاد الكرة: سنسترد حقنا بالقانون

شفق نيوز/ اعترضت إدارة نادي دهوك الرياضي، يوم الاثنين، على العقوبة التي أصدرها الاتحاد العراقي لكرة القدم بحق فريقها الكروي، مؤكدة انها لم تتسلم أية لائحة أو تعليمات تتعلق بعدد محدد لإشراك اللاعبين المحترفين في مباراة.

وقال نائب رئيس النادي ومشرف الفريق، خالد مشير، لوكالة شفق نيوز "سنسلك الطرق القانونية لاسترداد حقنا المسلوب والقرار الذي اتخذ ضدنا باعتبارنا خاسرين أمام الحدود بنتيجة 3-0".

واضاف "في فترة الانتقالات الشتوية قدمنا كشوفات النادي الى لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم وتم تسجيل المحترفين بشكل رسمي وان كان هناك خطأ فلسنا من يتحمل مسؤوليته بل لجنة المسابقات".

واشار الى انه "اذا كان العدد المسموح به هو مشاركة اربعة محترفين في المباراة فأتمنى من اتحاد الكرة ان يذهب ويتأكد من سجلاتنا هل لجنة المسابقات سجلت اربعة ام خمسة محترفين في صفوف فريقنا؟".

واكد مشير "لم نشرك عدداً غير مسموح به  لكننا اشركنا المحترفين المرخصين من قبل اتحاد الكرة وان كان هناك خطأ فان لجنة المسابقات تتحمل ذلك".

وكانت لجنة الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، عقدت اجتماعاً لدراسة الاعتراض المُقدم من قبل نادي الحدودِ ضد نادي دهوك، ضمن مبارياتِ دوري الدرجةِ الأولى التي جرت في ملعب دهوك.

وبعد الاطلاع  على ما جاءَ في الاعتراض والاطلاعِ على استمارةِ المُباراة التي تبين فيها إشراكُ نادي دهوك خمسةَ لاعبين أجانب، وهذا ما يخالف لوائحَ الاتحاد وتعليمات إشراكِ اللاعبين الأجانب، وعليه قررت اللجنة عدَّ نادي دهوك خاسراً بنتيجة 3-0 أمام نادي الحدود.

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