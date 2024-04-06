ادارة دهوك تتحدث بالتفصيل عن سبب قرار اللعب سنتين بدون حضور جمهور الضيوف

شفق نيوز/ كشفت ادارة نادي دهوك، يوم السبت، عن المقررات الجديدة غير المسبوقة التي خرجت بها إدارتا دهوك وزاخو والتي تخص جماهير الناديين في أي مباراة تجمع الفريقين في منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم للسنتين المقبلتين.

وقال امين سر نادي دهوك جاسم محمد حاجي لوكالة شفق نيوز إن الادارتين قررتا أن يكون كل لقاء يجمع الفريقين بدون جمهور الضيف، موضحا انه في مباراة اليوم التي تقام في زاخو ضمن الجولة الـ 21 لدوري نجوم العراق ستكون بحضور جمهور زاخو فقط، وفي حال التقى الفريقان في الموسم المقبل في دهوك ستكون المباراة بحضور جمهور دهوك فقط .

واضاف انه تمت المصادقة على القرار من قبل إدارة الناديين، مبينا ان القرار حُدد لمدة عامين متتاليين واعتباراً من مباراة اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 21 لدوري نجوم العراق.

كما أشار حاجي الى ان القرار جاء من قبل ادارة الناديين حصراً ولم يأتِ من تأثيرات سياسية او جهات حكومية بإقليم كوردستان، مردفا بالقول: اننا كادارتين نسعى للحفاظ على المصالح المشتركة وروح الاخوة بين جماهير الناديين التي هي من محافظة واحدة.

وبين ان "سبب خروجنا بهذا الاتفاق الثنائي هو لتجنب المشاكل التي تكررت في كل مباراة تجمع الفريقين فضلا عن أن مباراة اليوم مضغوطة و قلقة بشأن جمهور دهوك ولاسيما بعد الأحداث التي شهدتها مباراة دهوك وضيفه القوة الجوية في الجولة السابقة، وخوفا أن تتكرر الحالة ولاسيما مع حساسية مباراة اليوم كون الفريقين ينافسان على مركز متقدم في الدوري".

واستطرد قائلاً ؛ إن أسباباً عديدة جعلتنا كادارتين أن نتخذ هذا القرار الذي سنبدا العمل به بدءاً من مباراة اليوم التي ستكون نتيجتها الايجابية تضع الفائز بالمركز الثالث لان الفريقين متقاربان بالنقاط ، مؤكدا أن مباراة اليوم ستكون حساسة جداً كونها ديربي المحافظة وستشهد صراعاً محتدماً على المركز الثالث.