ادارة جديدة لنادي الطلبة العراقي برئاسة الفتلاوي

شفق نيوز/ اختارت الهيئة العامة لنادي الطلبة الرياضي، يوم الاربعاء، هيئة ادارية جديدة لإدارة العمل في السنوات الأربع المقبلة.

تم ذلك خلال المؤتمر الانتخابي الذي أجري، اليوم، بإشراف اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية وفق قانون الاندية الرياضية المرقم 18 لسنة 1986 وتعديله 37 لسنة 1988 .

وبعد الانتهاء من جرد الأسماء فاز بعضوية النادي كل من صلاح الفتلاوي وفراس راضي ومحمد سلمان وباسم جبار وعلي صالح وصباح قاسم وعلي صلاح وحسام احمد .

وبعد اجراء عملية اختيار المناصب داخل الكابينة الإدارية فاز صلاح الفتلاوي برئاسة النادي وفراس راضي نائباً للرئيس ومحمد سلمان اميناً عاماً وحسام احمد امين مالي وعضوية كل من صباح قاسم وعلي صالح وعلي صلاح وباسم جبار .