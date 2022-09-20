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ادارة النجف تسدد ديونها للاعبين وتنجو من خطر الإبعاد عن الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-20T10:56:24+0000
ادارة النجف تسدد ديونها للاعبين وتنجو من خطر الإبعاد عن الدوري الممتاز

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي النجف يوم الثلاثاء، تسديد مبالغ الديون لـ14 لاعبا، وحصلت من اللاعبين براءة ذمة للنادي مشيرة الى خروج النادي من منطقة الخطر الذي يهدد الفريق من عدم مشاركته بالدوري الممتاز.

وقال الامين المالي لنادي النجف علي هاشم لوكالة شفق نيوز؛ انه "بخصوص موضوع التراخيص لدينا قائمة باللاعبين الواجب تسديد ديونهم، وبدورنا كإدارة ملزمين بذلك بالرغم من ان اغلب ديون اللاعبين منذ سنين طويلة مرت".

وأضاف هاشم؛ انه "رغم ذلك فإن الادارة تتحمل ما ترتب عليه الوضع"، مؤكدا أن الادارة سددت الديون للاعبين وقسم منهم تم الاتفاق معهم بالتراضي.

وتابع أن القسم الاخر لابد عليهم تسليمنا وصولات قبض للمخالصة المالية مع النادي .

وفيما يخص ديون الاتحاد على النادي، قال الأمين المالي: "لقد دفعنا غرامه اللاعب المحترف سفيان طلال الذي كان الاتحاد قد عاقبه الاتحاد الموسم الماضي وعلى الرغم انه لا ذنب لنا وغير معنيين لكن ارتأينا أن ندفع غرامته".

وكانت لجنة التراخيص وضعت نادي النجف في المنطقة الخطرة المهددة بالهبوط لعدم تسديد ديونها ولم تستوفِ شروط التراخيص.

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