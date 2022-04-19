ادارة الميناء: جمهور النادي يرتكب خطأً كبيراً بمنع تدريبات الفريق

شفق نيوز/ عد نائب رئيس نادي الميناء محمد جابر يوم الثلاثاء، تكرار ضغط وتدخل الجمهور ومنع اللاعبين من إجراء الوحدة التدريبية "خطأ كبير بحق النادي"، مشيرا إلى أن الفريق يمر بظرف صعب بسبب النتائج التي جاءت دون مستوى الطموح.

وقال جابر لوكالة شفق نيوز؛ ان "النتائج السلبية لفريق الميناء مؤسفة، ومؤسف مايمر به الفريق خلال الدوري الحالي، لاسيما وان الميناء فريق جماهيري يمتلك قاعدة واسعة في العراق عامة والبصرة خاصة".

وعن التظاهرات ومنع الجمهور لاجراء الفريق تدريباته، بين محمد ان "الذي قام به الجمهور خطأ وكان المفروض أن يقفوا مع الفريق في محنته لا أن يزيدوا جروحه".

واضاف انه "من الخطا تدخل الجمهور بأمور اللاعبين والادارة"، مبينا أن "الحالة بدأت تستشري في العديد من الاندية لاسيما في الميناء".

وأشار إلى ان "المشوار مازال طويلا فهناك 11 جولة متبقية سنسعى من خلالها اعادة البيت المينائي الى وضعه الحقيقي وتصحيح المسار لكسب النقاط".

وأوضح أنه "لا يجوز للجمهور ان ينصح بشكل غير منطقي ويتجاوز الخطوط الحمراء ويتحدث مع اللاعبين ويتحدث مع الإدارة بقوة"، مبينا ان "هذا لم يكن حلاً، ومرفوض أي تجاوز فإن الادارة واللاعبين والجهاز الفني كلهم يسعون لانقاذ النادي ولن يقصر الجميع بهذا الشأن".

وكان فريق الميناء خسر مباراتيه الأخيرتين في الجولتين الـ 26 امام لصناعة 0-1 ، والجولة 27 امام القاسم 1-2، ويحتل المركز ماقبل الأخير برصيد 16 نقطة .

وكان جمهور الميناء منع لاعبي الفريق من خوض وحدتهم التدريبية ودخولهم للملعب احتجاجا على النتائج السلبية التي وضعت اعرق نادي بمؤخرة ترتيب الفرق.