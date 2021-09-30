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ادارة الميناء العراقي تتمسك بقصي منير وتستبشر بوصول المحترفين

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-30T05:33:47+0000
ادارة الميناء العراقي تتمسك بقصي منير وتستبشر بوصول المحترفين

شفق نيوز/ أبدت ادارة نادي الميناء الرياضي العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، استغرابها من الاخبار التي يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض البرامج الرياضية حول مفاتحة المدرب "حسن احمد" لخلافة المدرب "قصي منير".

وقالت الادارة عبر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الادارة لم تفاتح او تجري اتصالاً بالكابتن حسن احمد وليس لديها اي رغبة بالاستعانة بخدماته، مبينة أنها تقف خلف مدرب الفريق الحالي قصي منير وكادره المساعد ولديها الثقة التامة بهم.

وتمنت الادارة، للجهاز الفني والفريق التوفيق في المباراة القادمة والعودة الى سكة الانتصارات، سيما مع قرب تواجد المحترفين، مؤكدة بوصولهم ستكتمل صفوف الفريق.

ويواجه الميناء ضيفه زاخو على ملعب الفيحاء يوم غد الجمعة تحت اشراف "قصي منير" في الجولة الثالثة من الدوري العراق الممتاز.

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