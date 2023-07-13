ادارة الكهرباء: وافقنا على إنتقال علي جاسم لنادٍ تركي وهذه ملابسات عدم انتقاله لبلجيكا

شفق نيوز/ كشفت إدارة نادي الكهرباء، اليوم الخميس، إرسالها الموافقة الرسمية لانتقال لاعبها علي جاسم لنادي "أنطاليا سبورت" التركي وإتمام العقد بشكل رسمي، موضحة أسباب عدم انتقاله للدوري البلجيكي.

وقال عضو ادارة نادي الكهرباء نعيم صدام في حديث لوكالة شفق نيوز إن "لاعب نادي الكهرباء والمنتخب علي جاسم سيمثل فريق نادي (أنطاليا سبورت) التركي لكرة القدم رسمياً لمدة 4 مواسم وسيبدأ مشواره من الموسم المقبل".

من جانبه قال مدير اعلام النادي ماجد حميد في حديث لوكالة شفق نيوز إنه "تم تكليف عضو ادارة النادي نعيم صدام بملف اللاعب علي جاسم وانتقاله الى نادي انطاليا سبورت التركي"، مبينا انه تم اكمال كل الإجراءات".

وبشأن تضارب الانباء عن موضوع تراجع اللاعب علي جاسم وعدم رغبته بالانتقال الى الدوري البلجيكي أوضح حميد "لقد تم تحديد التوقيع رسمياً من قبل نادي غنيث البلجيكي من تاريخ 30 حزيران من هذا العام بعد ان تم الاتفاق على الامور المادية للاعب ولنادينا وطلبوا منا فتح حساب بالدولار وتم اخذ كل الموافقات الرسمية لفتح الحساب كون نادينا من اندية المؤسسات، وبدورنا كنادٍ طلبنا تأجيل التوقيع بعد نهاية عيد الاضحى وحصلت موافقتهم لغاية الساعة الـ 12 من ليلة 10 من شهر تموز الحالي".

وأضاف أن "اللاعب علي جاسم في هذا اليوم تحديداً غير رأيه لتلقيه عروضا اخرى عبر وكيل اعماله ليعتبر العقد ملغيا مع النادي البلجيكي يوم 11 تموز الحالي".