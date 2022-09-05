ادارة الكرخ توقع عقود ملاكها التدريبي: 4 محترفين سيلتحقون بنا

شفق نيوز / وقعت إدارة نادي الكرخ، اليوم الاثنين، عقود الملاك التدريبي للفريق وعدد من اللاعبين المحليين والمحترفين.

وقال المكتب الاعلامي للنادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "رئيس النادي عبد الكريم حمادي قام بتوقيع عقود الفريق بحضور نائبه حيدر علي لازم وأمين السر محمد ابراهيم والامين المالي رشيد قيس رشيد".

وأضاف البيان أن "رئيس النادي وقع عقود اللاعبين المحليين وخمسة محترفين باشر منهم في التدريبات كـ(السوري كامل حميشة)"، موضحا أن "أربعة محترفين سيلتحقون بالفريق في الأيام المقبلة ،مع غياب الحارس حسين حسن أميد الذي جدد عقده في وقت سابق وغاب عن جلسة التوقيع لالتحاقه بمعسكر منتخب الشباب".