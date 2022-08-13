ادارة الكرخ تستكمل انتخاباتها بتوزيع المناصب

شفق نيوز / عقدت الهيئة الادارية الجديدة لنادي الكرخ، اليوم السبت، أول اجتماع لها بعد المؤتمر الانتخابي بحضور اللجنة المشرفة للانتخابات.

وجرت خلال الاجتماع عملية توزيع المناصب واسفرت عن "فوز عبد الكريم حمادي بمنصب رئاسة النادي، وحيدر علي لازم نائباً له، ومحمد ابراهيم عبودي أميناً للسر، ورشيد قيس رشيد أميناً ماليا، وللعضوية عبد المجيد رشيد، ومحمود عباس".

وقدمت الادارة الجديدة "الشكر والتقدير إلى شرار حيدر الرئيس السابق للنادي والى اللجنة المشرفة على الانتخابات لجهودها في انجاح المؤتمر الانتخابي والى الهيئة العامة لثقتها بالإدارة" ، وإلى وسائل الاعلام ووزارتي التربية والشباب واللجنة الاولمبية العراقية".

وكانت الهيئة العامة لنادي الكرخ اختارت، أمس الجمعة، الاعلامي كريم حمادي، رئيساً للنادي جديدا للنادي، حتى عام 2026.