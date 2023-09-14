ادارة القوة الجوية : خبراء اسيويون بدأوا بنصب منظومة الـ VAR في ملعب اربيل

شفق نيوز/ أعلنت ادارة نادي القوة الجوية عن وصول معدات منظومة الـ VAR الى ملعب اربيل استعدادا لمباريات القوة الجوية في بطولة دوري ابطال اسيا والتي يبدأها بلقاء امام فريق نادي سباهان الإيراني على ملعب فرانسوا حريري في أربيل في 18 أيلول المقبل.

وقال نائب الرئيس هيثم كاظم في حديث لوكالة شفق نيوز "لقد بدأ اليوم الاتحاد الاسيوي وبالتعاون مع ادارتي اربيل والقوة الجوية بنصب منظومة الـ VAR على الاماكن المخصصة وفق ما يراه خبراء آسيويين".

وبين ان "ادارة نادي القوة الجوية تحملت بدفع جميع تكاليف نصب التجهيزات والمعدات الخاصة بالتقنية".

واثني كاظم على "دور ادارة اربيل التي ابدت تعاونا كبيرا مع النادي والمختصين الاسيويين في نصب المنظومة واحتضان استعدادات الفريق بملاعبها".

واشار الى ان "فريق القوة الجوية يتواصل بوتيرة متصاعدة بتدريباته المكثفة ضمن معسكرهم المقام في مدينة اربيل ضمن استعداداته لمواجهة نادي سباهان الايراني ، في الجولة الاولى من دوري ابطال اسيا".

وكان الاتحاد الآسيوي اعلن جدول مواعيد مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وأوقعت القرعة ممثل العراق الوحيد القوة الجوية في المجموعة الثالثة إلى جانب الاتحاد السعودي، سيبهان الإيراني وأجمك الأوزبكي.

ويستهل القوة الجوية مبارياته في البطولة بمواجهة سباهان الإيراني على ملعب “فرانسوا حريري” في أربيل في 18 أيلول المقبل.

وفي المباراة الثانية سيلاقي أجمك الأوزبكي في مدينة ألماليق في 2 تشرين الأول المقبل.

وفي ثالث اللقاءات سيلاعب الاتحاد السعودي في جدة يوم 23 تشرين الأول المقبل.

وفي مرحلة الإياب سيواجه الاتحاد السعودي في 2 تشرين الثاني المقبل في أربيل.

كما سيلاقي سباهان الإيراني في مدينة أصفهان يوم 27 تشرين الثاني.

ويختتم مبارياته بدور المجموعات بمواجهة أجمك الأوزبكي في 4 كانون الأول في أربيل.