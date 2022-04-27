ادارة القوة الجوية تؤكد تمسكها بحكيم شاكر

شفق نيوز/ ذكر مصدر في وفد نادي القوة الجوية المشارك في منافسات دوري ابطال اسيا بالسعودية بان المدرب حكيم شاكر اعلن عن استقالته من تدريب فريق نادي القوة الجوية، بعد إخفاقه بإيصال الفريق بالتأهل للدور الـ16 لدوري أبطال آسيا.

وأبلغ مصدر في نادي القوة الجوية وكالة شفق نيوز؛ ان "ادارة نادي القوة الجوية رفضت الاستقالة وعدته سابق لاوانه وقررت التمسك بخدمات حكيم شاكر ورفضت استقالته، وانه لم يقصر بإعداد الفريق لكن الحظ لم يحالفه في عدد من المباريات التي خاضها في دوري ابطال اسيا".

واوضح المصدر؛ ان الادارة ستعقد اجتماعا قريبا مع الجهاز الفني لمناقشة كل المعرقلات التي رافقت الفريق ومسببات عدم التأهل.

ويخوض القوة الجوية مباراته المقبلة ضمن الجولة 29 بدوري الكرة الممتاز امام الديوانية على ملعب الأخير.