ادارة القوة الجوية تكشف سبب غياب المحترف البنمي عن صفوف فريقها

شفق نيوز/ كشف مشرف فريق كرة القدم لنادي القوة الجوية، احمد خضير، يوم الخميس، سبب غياب المدافع البنمي رودريكو ميلير خلال الفترة الماضية عن صفوف الفريق.

وقال خضير لوكالة شفق نيوز، إن "سبب غياب ميلير عن صفوف الفريق في الفترة الماضية هو مروره بحالة نفسية بعد مقتل شقيقته في دولة بنما، لكن وضعه تحسن وقد شارك اليوم في الوحدة التدريبية للفريق".

واشار الى "الادارة قدمت عرضا لميلير للبقاء والاستمرار مع القوة الجوية".

واضاف خضير "المحترف ويلسون اكاكبو سيتواجد مع فريق القوة الحوية بعد اكمال الاجراءات الادارية خلال قادم الأيام".

من جانب اخر، اكد خضير بقاء ابراهيم بايش مع الفريق وعدم ذهابه إلى النادي الايراني فولاذ خوزستان، وذلك لتمسك الهيئة الادارية والكادر التدريبي بخدماته.