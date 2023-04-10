ادارة القوة الجوية تقيل جثير وكادره المساعد

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي القوة الجوية يوم الاثنين، إقالة مدرب فريقها الكروي قحطان جثير من تدريب الفريق بعد الخسارة الاخيرة امام الكهرباء 2-3.

وأبلغ مصدر من نادي القوة الجوية وكالة شفق نيوز؛ ان "سبب الاقالة جاء بعد الضغط الجماهيري، سيما بعد فقدان الفريق للصدارة من خسارته الاخيرة امام الكهرباء".

واضاف ان "الادارة تعتز بالمدرب جثير الذي ترك بصمة جيدة للفريق خلال عمله لكن الظروف كانت اقوى والضغط كبير على الادارة".

واشار الى ان "الادارة قررت اقالة كادره المساعد ايضا، ولم يتم تحديد اسم المدرب القادم الذي سيقود الفريق في الأدوار المقبلة".

ويحتل القوة الجوية المركز الثاني في الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة.