ادارة القوة الجوية تشكو درجال لدى محكمة (CAS): استغل وظيفته ضد نادينا

شفق نيوز/ قررت الهيئة الادارية المؤقتة لنادي القوة الجوية بتحريك شكوى أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS) ضد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال وعضو الاتحاد احمد عودة.

وذكر بيان لادارة النادي ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان الدعوى بسبب "استغلالهم الوظيفي الذي يمارسونه كوزير شباب ورياضة ومدير عام التربية البدنية والرياضة ضد نادي القوة الجوية مما يجعل هذا الفعل محظورا تحت مبدأ ( تضارب المصالح في صنع القرار وعدم الامتثال لمبادئ الحكم الرشيد) وهذا ما اشار له الميثاق الاولمبي والنظام الأساسي للاتحاد الدولي الفيفا والاتحاد الاسيوي.

وتأتي شكوى القوى الجوية بالتزامن مع شكوى قدمها رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي أمام ذات المحكمة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قررت الغاء الهيئتين المؤقتتين لنادي القوة الجوية الاولى برئاسة شهاب جاهد والثانية برئاسة سمير كاظم بداعي عدم قانونية الانتخابات.