سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ادارة القوة الجوية تشكو درجال لدى محكمة (CAS): استغل وظيفته ضد نادينا

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-07T08:43:14+0000
ادارة القوة الجوية تشكو درجال لدى محكمة (CAS): استغل وظيفته ضد نادينا

شفق نيوز/ قررت الهيئة الادارية المؤقتة لنادي القوة الجوية بتحريك شكوى أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS) ضد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال وعضو الاتحاد احمد عودة.

وذكر بيان لادارة النادي ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان الدعوى بسبب "استغلالهم الوظيفي الذي يمارسونه كوزير شباب ورياضة ومدير عام التربية البدنية والرياضة ضد نادي القوة الجوية مما يجعل هذا الفعل محظورا تحت مبدأ ( تضارب المصالح في صنع القرار وعدم الامتثال لمبادئ الحكم الرشيد) وهذا ما اشار له الميثاق الاولمبي والنظام الأساسي للاتحاد الدولي الفيفا والاتحاد الاسيوي.

وتأتي شكوى القوى الجوية بالتزامن مع شكوى قدمها رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي أمام ذات المحكمة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قررت الغاء الهيئتين المؤقتتين لنادي القوة الجوية الاولى برئاسة شهاب جاهد والثانية برئاسة سمير كاظم بداعي عدم قانونية الانتخابات.

related

الطلبة تعلن خوض مباراة الجوية بلاعبين مصابين بفيروس كورونا

Date: 2021-07-09 11:28:20
الطلبة تعلن خوض مباراة الجوية بلاعبين مصابين بفيروس كورونا

وضع النقاط على الحروف.. تعرف على اخر التطورات بملف كاتانيتش والمنتخب العراقي

Date: 2021-06-17 08:09:51
وضع النقاط على الحروف.. تعرف على اخر التطورات بملف كاتانيتش والمنتخب العراقي

التثنية تبعد شرار حيدر عن رئاسة اتحاد كرة القدم

Date: 2021-07-28 14:31:45
التثنية تبعد شرار حيدر عن رئاسة اتحاد كرة القدم

"توجيهات درجال لا تُسمع".. منفذ ملعب "الحبيبية" يتهم مسؤولين في وزارة الرياضة بتعطيل مستحقاته لـ"اسباب غامضة"

Date: 2022-01-23 11:43:32
"توجيهات درجال لا تُسمع".. منفذ ملعب "الحبيبية" يتهم مسؤولين في وزارة الرياضة بتعطيل مستحقاته لـ"اسباب غامضة"

ذي قار.. جماهير كروية غاضبة تحاصر إياد بنيان وتتهم عدنان درجال (فيديو)

Date: 2021-07-09 12:03:37
ذي قار.. جماهير كروية غاضبة تحاصر إياد بنيان وتتهم عدنان درجال (فيديو)

درجال وانفانتينو وجهاً لوجه لحسم اللعب في البصرة

Date: 2021-10-19 07:49:15
درجال وانفانتينو وجهاً لوجه لحسم اللعب في البصرة

عدنان درجال يفوز بمنصب رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم

Date: 2021-09-14 09:27:57
عدنان درجال يفوز بمنصب رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم

درجال لشفق نيوز: سنخرج بمقررات تخدم الكرة العراقية باجتماع اليوم

Date: 2022-02-02 08:14:51
درجال لشفق نيوز: سنخرج بمقررات تخدم الكرة العراقية باجتماع اليوم