ادارة القوة الجوية "تستغرب" من عقوبة الانضباط: الاجدر معاقبة الحكم

شفق نيوز/ أعربت إدارة نادي القوة الجوية الرياضي، يوم الثلاثاء، عن استغرابها من معاقبة فريقها الكروي وجمهوره من قبل لجنة الانضباط، معتبرة القرارات بأنها "مجحفة".

وقال الناطق الاعلامي بإسم النادي علاء محمد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "كان من الأجدر أن تقوم لجنة الانضباط بمعاقبة حكم المباراة والحكم المساعد بعد تعمدهما التغاضي عن احتساب ثلاث ركلات جزاء واضحة لفريقنا القوة الجوية وبشهادة النقاد والمتابعين وذوي الاختصاص من الحكام السابقين بعدما اثبتت البرامج التلفزيونية صحة ماذكرناه".

وأضاف "الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي القوة الجوية كانت قد تقدمت بشكوى رسمية لدى اتحاد الكرة ضد الحكم يوسف سعيد وأرسلت ما يثبت صحة الحالات للنظر في الحيف الذي وقع على نادينا الا ان لجنة الانضباط غضت البصر عن ذلك".

وناقشت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم الأحداثَ التي رافقت مباراةَ ناديي القوة الجويّة ونفط البصرة التي جرت على أديم ملعبِ الشعب الدوليّ ضمن منافساتِ الدوري الممتاز في السادس من شهر شباط/ فبراير الجاري، واطلعت اللجنةُ على تقريري مشرفِ المباراة والمنسق الأمني الذي جاءَ فيهما قيام جماهير نادي القوة الجويّة بالاعتداء على الحكم المُساعد الأول ورميه بالحجارةِ، ما أدى إلى إصابته في ساقه، حيث يعد النادي صاحب الأرض مسؤولاً عن تصرفاتِ الجماهير المتواجدة كما نصت عليه المادة 1/67 من لائحةِ الانضباط.

وقررت اللجنة معاقبة نادي القوة الجويّة بغرامةٍ ماليةٍ قدرها خمسة ملايين دينار عراقي استناداً لأحكام المادة 1/67، وبدلالة المادة 1/51 من لائحة الانضباط. وحرمان جمهور نادي القوة الجويّة في المباراةِ المقبلة على أرضه المفترضة استناداً للمادة 5/ب، وبدلالة المادة 2/67.