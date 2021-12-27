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ادارة الطلبة ترفض استقالة جثير: يربطنا عقد لثلاث سنوات

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-27T19:46:32+0000
ادارة الطلبة ترفض استقالة جثير: يربطنا عقد لثلاث سنوات

شفق نيوز/ أعلنت ادارة نادي الطلبة، يوم الاثنين، استقالة المدرب قحطان جثير من مهمته التدريبية لفريق كرة القدم في النادي.

وقال رئيس النادي علي حميد لوكالة شفق نيوز، "نرفض استقالة جثير ولن نوافق على استقالة الكادر التدريبي".

واضاف ان "عقدنا معه ومع الكادر يمتد لثلاث سنوات".

واشار الى ان "الادارة ستذلل كل الصعاب للمدرب قحطان، وسنقدم له ولكادره المساعد الكثير من الدعم في الأيام المقبلة".

وفي وقت سابق الاثنين، قدم قحطان جثير مدرب الطلبة ومساعده مؤيد جودي استقالتهما من تدريب الفريق لاسباب ادارية بسبب عدم توفير الادارة متطلبات الفريق.

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