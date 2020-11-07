ادارة الشرطة تؤكد تمسكها بمدربها الكروي

شفق نيوز/ نفت الهيئة الادارية لنادي الشرطة الرياضي، يوم السبت، نبأ اعفاء مدرب فريقها الكروي بعد تعادله مع فريق زاخو ضمن منافسات الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم .

وقال حسين الخرساني مسؤول المكتب الاعلامي للنادي لوكالة شفق نيوز، إن ادارة النادي متمسكة بخدمات المدرب عبد الغني شهد، موضحاً أنه مازال على راس الجهاز الفني لفريقها الكروي .

وأضاف أن ادارة النادي استغربت من ما تناقلتها وسائل الاعلام بشأن خبر اعفاء المدرب عبد الغني شهد وتسمية المدرب الاردني هيثم شبول بعد تعادل الشرطة مع زاخو من دون اهداف .

وبين أن الادارة تدعو وسائل الاعلام لتوخي الحذر من نشر اخبار غير صحيحة وعليها أن نتأكد من المصادر الرسمية في النادي.