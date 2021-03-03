ادارة الشرطة تسمي الدولي السابق يونس عبد علي مستشاراً فنياً لفريقها الكروي

شفق نيوز/ قررت إدارة نادي الشرطة الرياضي، يوم الأربعاء، تسمية كابتن الشرطة الأسبق، اللاعب الدولي السابق يونس عبد علي مستشاراً فنياً لفريق كرة القدم.

واكد يونس عبد علي لوكالة شفق نيوز، أنه تسلم اليوم المهمة رسميا الى جانب الجهاز الفني للفريق، مبينا ان المدرب "اليتش" باق مع الفريق ولا صحة لإبعاده.

واشار الى ان الجانب الفني مهم للاعبين في هذه المرحلة لاسيما بعد النتائج السلبية التي خرج بها الفريق وابعدته عن التنافس على المركز الثاني.

واضاف عبد علي انه سيمنح كل ما يمتلكه من خبرة وافكار جديدة تخدم الفريق في الجولات المقبلة.

ويواجه فريق الشرطة مضيفه فريق زاخو على ملعب الشعب الدولي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين ضمن المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز.