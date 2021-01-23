ادارة الشرطة ترسل احمد جلال إلى الدوحة لإجراء عملية جراحية "ثانية"

شفق نيوز/ قررت ادارة نادي الشرطة، يوم السبت، إرسال لاعبها الكروي أحمد جلال إلى مستشفى سبيتار التخصصية بالعظام والمفاصل في قطر لاجراء العملية الجراحية الاخيرة له.

وقال عبد الوهاب الطائي رئيس النادي لشفق نيوز ان الادارة اوعزت بإرسال اللاعب أحمد الى قطر بعد اكمال الاجراءات للدخول الى المستشفى التخصصية سبيتار بناءً على نصيحة أطباء العراق.

واضاف ان اصابة اللاعب بالغة وأنه خضع لعملية جراحية طارئة بعد الاصابة مباشرة في بغداد والتي شخصت خلع مع كسر عظم الشظية حول الكاحل، وقد اجريت له العملية الاولية وتم ارجاع الخلع وتنظيف الجرح وخياطة الأوتار الداخلية والجلد لحين اجراء العملية النهائية، مؤكدا ان وضعه حالياً مستقر وسيتم ارساله خلال يوم أو يومين.

وكان اللاعب احمد جلال تعرض للاصابة في مباراة الشرطة والجوية أثناء احتكاكه مع مدافع الجوية احمد ابراهيم.