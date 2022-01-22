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ادارة الشرطة تحسم مصير "احمد صلاح" مع اتحاد الكرة العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-22T12:07:53+0000
ادارة الشرطة تحسم مصير "احمد صلاح" مع اتحاد الكرة العراقي

شفق نيوز/ أكدت ادارة نادي الشرطة العراقي لكرة القدم، يوم السبت،  حسم تحديد مدة بقاء المدرب المساعد احمد صلاح مع المنتخب الوطني والتي تمتد لما بعد مباراة العراق ولبنان مطلع الشهر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لكاس العالم .

وقال رئيس نادي الشرطة غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن احتماعاً جمع رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال مع المدرب احمد صلاح لحسم موضوع مصير الاخير بشأن وجهته التدريبية المقبلة.

وأضاف الزاملي، أنه تم الاتفاق على بقاء المدرب المساعد لنادي الشرطة احمد صلاح مع المنتخب الوطني لحين الانتهاء من مواجهتي المنتخبين الإيراني واللبناني ضمن الجولتين السابعة والثامنة للتصفيات المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، اذ  سيواجه المنتخب الوطني نظيره الايراني في طهران في السابع والعشرين من الشهر الحالي، بينما يواجه المنتخب اللبناني في الاول من الشهر المقبل.

وبين أن صلاح قرر العودة لناديه الشرطة بعد لقاء لبنان وتسلم مهمته مجدداً.

وأوضح أن ادارة الشرطة تقف على مسافة واحدة مع خدمة المنتخب الوطني والتي تعد من اولويات واجباتها الوطنية، وتتمنى للمنتخب الفوز في استحقاقاته المقبلة وحجز البطاقة الثالثة للابقاء على امل التنافس والتاهل لكأس العالم .

 

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