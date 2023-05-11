ادارة الزوراء توافق على استقالة اوديشو وتسمي حيدر عبد الامير لقيادة "النوارس"

شفق نيوز/ سمت إدارة نادي الزوراء، يوم الخميس، حيدر عبد الأمير، مدرباً للنوارس خلفا للمدرب المستقيل ايوب اوديشو.

قال عضو إدارة النادي مشرف الفريق عبد الكريم عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز ان الادارة سمت كلاً من هشام محمد وعلي حسين رحيمة لمساعدة عبد الأمير، بالإضافة إلى مدرب الحراس باقٍ وهو عماد هاشم.

واكد ان الادارة قدمت الشكر للمدرب اوديشو الذي أصر مغادرة النادي لصعوبة وضعه الصحي.

ويحتل الزوراء المركز الثالث برصيد 53 نقطة .