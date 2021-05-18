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ادارة الزوراء تنفي اغراءات الشرطة لمحترفها الموريتاني: سيجدد لموسم اخر

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-18T12:48:47+0000
ادارة الزوراء تنفي اغراءات الشرطة لمحترفها الموريتاني: سيجدد لموسم اخر

شفق نيوز/ نفت ادارة نادي الزوراء ما تردد في وسائل الإعلام المحلية بشأن اتفاق لاعب النادي المحترف الموريتاني الحسن حبيب مع ادارة نادي الشرطة بمنحه عقد لمدة سنتين ومبلغ ثلاث اضعاف ما يتلقاه مع الزوراء.

وقال عبد الرحمن رشيد عضو ادارة النادي، والمتحدث الرسمي لنادي الزوراء لوكالة شفق نيوز؛ إن تلك الأنباء هي محاولات للتأثير على اللاعب المذكور الذي اعلن في اكثر من مناسبة أنه مستقر ومرتاح في نادي الزوراء.

واكد ان المحترف الموريتاني لا ينوي على الاطلاق مغادرة الزوراء نهاية الموسم، مبينا ان الادارة سألته عن انتشار الخبر في بعض وسائل الإعلام، لكنه أكد بأن الخبر غير صحيح اطلاقاً ولم يتفاوض معه اي نادي لاسيما الشرطة.

وتابع؛ ان اللاعب اكد ان قناعته كانت وستبقى بالتجديد للقلعة البيضاء، حيث سينتهي عقد الحبيب في شهر آب المقبل، وأن الطرفين النادي واللاعب، لديهما الرغبة بالتجديد لموسم جديد، خاصة ان الزورا يعول عليه كثيراً في برنامجه التحضيري للموسم المقبل.

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