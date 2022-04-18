ادارة الزوراء تنفي اعتداء "الاسايش" على لاعبي الفريق عقب مباراة أربيل

شفق نيوز/ نفت ادارة نادي الزوراء الرياضي، يوم الاثنين، تعرض وفد فريقها الكروي لاعتداء من قبل قوات الأمن الكوردي "الأسايش" عقب انتهاء مباراة الفريق مع أربيل التي جرت على ملعب فرانسو حريري في عاصمة اقليم كوردستان أربيل، في ختام منافسات الجولة 27 لدوري الكرة الممتاز.

وقال عضو ادارة النادي ومشرف الفريق، عبد الكريم عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز "لم يتم إشهار السلاح على لاعبينا من قبل الاسايش بعد انتهاء اللقاء الذي انتهى لصالح اربيل بهدف وحيد".

واوضح "ما حدث مجرد مشاحنات وتدافع بين لاعبينا ورجال الاسايش المكلفين بحماية المباراة في الممر المؤدي لغرف المنازع وذلك بعد قيام لاعبنا مازن فياض بمعاتبة حكم اللقاء بأسلوب حاد بسبب إلغائه هدف الزوراء دون مبرر، ليتدخل احد رجال الاسايش وحدث تدافع وتدخلات للاعبي الزوراء وباقي رجال الحماية وتعالت الاصوات لكن لم تصل الى حد التهديد واشهار السلاح كما اثير في مواقع التواصل".

وبين عبد الرزاق، ان "ادارة اربيل احتوت الموقف بعد تدخلها السريع وفضت الحالة على خير وانتهى الامر دون حدوث اي اصابات".

ونفى عبد الرزاق نية الادارة بتصعيد الموقف ورفع شكوى بشأن هذا الخلاف البسيط، مؤكداً ان "ادارة الزوراء رفعت شكوى لاتحاد الكرة ضد حكم اللقاء الذي ظلم الزوراء بعدم احتسابه لهدف صحيح 100% لفريقنا".

وكان فريق نادي اربيل قد فاز على ضيفه الزوراء في ختام الجولة 27 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، مساء يوم السبت الماضي، بهدف وحيد دون مقابل جاء عن طريق مروان حسين في الدقيقة الرابعة من الشوط الاول.