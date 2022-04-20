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ادارة الزوراء تبرر نتائج الفريق السلبية وتطلب الصبر

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-20T07:43:47+0000
ادارة الزوراء تبرر نتائج الفريق السلبية وتطلب الصبر

شفق نيوز/ كشف عضو نادي الزوراء، مشرف فريق الكرة عن أسباب تراجع نتائج فريق الزوراء في الآونة الأخيرة.

وقال عبد الكريم عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز ان سبب تراجع النتائج بسبب اصابة وغياب اللاعبين بسبب الحرمان.

وعن مباراة اليوم امام نوروز، اكد "لدينا اصابات وغيابات ستؤثر بلقاء اليوم، لافتا ان اللاعب زياد احمد تعرض لكسر بيده واللاعب حيدر احمد مصاب ومهدي كامل وزاهر ميداني ومحمد رضا محرومين.

واوضح: نأمل ان يكون البدلاء على مستوى عال ويقدموا مباراة تليق باسم الزوراء لكسر النحس على فريقنا".

ويلاقي الزوراء اليوم فريق نوروز على ملعب الجامعة في السليمانية بتمام الساعة الثالثة والنصف عصراً.

ودعا عبد الرزاق جمهور الزوراء للصبر على فريقه وان يتحمل النتائج السلبية كونه يعلم بظروف الفريق.

ويحتل الزوراء المركز الخامس بترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 46 نقطة.

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