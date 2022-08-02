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ادارة الحدود تتعاقد مع لاعب المنتخب الاولمبي الكاميروني وتجدد لاثنين من لاعبي النادي

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-02T09:39:49+0000
ادارة الحدود تتعاقد مع لاعب المنتخب الاولمبي الكاميروني وتجدد لاثنين من لاعبي النادي

شفق نيوز/ تعاقدت ادارة نادي الحدود العراقي مع لاعب خط الوسط المنتخب الاولمبي الكاميروني اونو جونيور، قادماً من الاتحاد الليبي.

وقال امين سر النادي حازم تيموز لشفق نيوز ان ادارة النادي تعاقدت رسمياً مع المحترف الكاميروني لموسم واحد .

واضاف ان الادارة جددت للثنائي حسين عبد الرضا ، وحسين كريم لموسم آخر.

ولفت إلى أن الهيئة الإدارية لنادي الحدود وبالاتفاق مع مدرب فريق كرة القدم عادل نعمة، أعلنت موافقتها بالسماح للمحترف الموريتاني محمد سويعد  للمشاركة مع منتخب بلاده في المباراتين الوديتين أمام منتخب مالي منتصف الشهر الحالي، وأمام منتخب غينيا يوم 28 من نفس الشهر ضمن تصفيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين ، على أن يلتحق اللاعب بعدها بصفوف فرسان الحدود للانخراط مع زملائه في مرحلة الإعداد تحضيراً للدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023 .

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