ادارة اربيل تقنع لاعبيها: سنترك النادي معكم اذا لم تستلموا حقوقكم بعد لقاءي خارج الديار

شفق نيوز/ اكدت ادارة نادي اربيل، يوم الثلاثاء، أنه تم إقناع اللاعبين للتوجه الى مطار اربيل وسيغادرون إلى البصرة لخوض اللقاء يوم غد امام الميناء.

وقال موسى محسن عضو إدارة النادي، لوكالة شفق نيوز إن "الادارة اقنعت اللاعبين لخوض اللقاء المقبل أمام الميناء يوم غد بعد أن امتنع قسم منهم من اللعب احتجاجا لعدم استلام مستحقاتهم".

واضاف محسن، ان "الادارة وعدت اللاعبين انهم سيسددون مستحقاتهم بعد عودتهم من خوض مباراتين في الجولتين التاسعة والعاشرة خارج اربيل".

وأشار إلى أن "الإدارة قالت للاعبين أنهم في حال عدم تسلمهم المبالغ سيقفون إلى جانبهم ويحتجون معهم وتترك النادي معهم".

واشار الى ان الادارة أرسلت الفريق الإداري لفريق الكرة براً الى البصرة على ان يلتحق اللاعبين جوا الى البصرة .

يذكر أن لاعبي اربيل اضربوا التدريب ورفضوا السفر الى البصرة وخوض لقاء الميناء في الجولة التاسعة من دوري نجوم العراق، الا بعد استلام مستحقاتهم المالية.