ادارة اربيل تضع خطة جديدة للموسم المقبل وتسمي المكتب الاعلامي الجديد

شفق نيوز/ ‏أعلنت الهيئة الإدارية لنادي أربيل عن عن تشكيل مكتب إعلامي جديد للنادي والذي سيتولى مهمة نقل الأخبار الرياضية من المصدر الى وسائل الاعلام في العراق وخارجه .

‏وقال جلال بريشان، النائب الأول لرئيس الهيئة الإدارية لنادي أربيل لوكالة شفق نيوز إن "الادارة وضعت خطة جديدة لتطوير فرق النادي وفريق كرة القدم للموسم الكروي المقبل ، مبيناً الإدارة ارتأت أن تشكل ضمن خطتها مكتب إعلامي احترافي لإدارة اعلام النادي للمرحلة المقبلة التي ستكون مختلفة وبمستوى عالٍ".

‏وأضاف بريشان أن "الإدارة كلفت الإعلامي المعروف سامان بريفكاني، كمدير للمكتب الإعلامي الجديد الذي سيكون مركزنا الإعلامي في النادي"، مبيناً إن "الإدارة ستسمي الكادر المساعد لمدير المكتب الإعلامي سامال بريفكاني والذي سيضم أسماء مميزة لها خبرة في الوسط الإعلامي".

‏وأشار إلى أنه "عمل إدارة النادي والمكتب الإعلامي سيكون بشكل احترافي منسق ، مبينا أن الادارة تهدف لبناء فريق كروي يمثل نادي اربيل خير تمثيل في الدوري نجوم العراق للموسم 2024 - 2025".

يذكر ان الاعلامي سامان بريفكاني سبق وان عمل مديرا لإعلام النادي عام 2009 لغاية 2012 في الفترة الذهبية لاربيل.