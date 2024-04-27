اخفاقة آسيا تدفع حارس مرمى منتخب العراق لكرة الصالات الى الاعتزال

شفق نيوز/ أعلن حارس مرمى المنتخب العراقي لكرة الصالات، زاهر مهدي، يوم السبت، عن اعتزاله رسمياً بعد مشاركة العراق في نهائيات آسيا في فيتنام .

وقال عدي صبار المنسق الإعلامي للمنتخب لوكالة شفق نيوز ان مهدي اعلن اعتزاله الدولي رسمياً بعد إخفاق منتخبنا في بلوغ ما يصبو اليه في بطولة اسيا الجارية في تايلند .

واوضح ان قرار اعتزال الحارس الأساسي للمنتخب جاء بعد الخروج من كأس آسيا وعدم التأهل إلى كأس العالم.

وأضاف صبار أنه فضل ترك حراسة مرمى المنتخب لفسح المجال لدماء شابة جديدة تخلفه في الذود عن عرين صالات العراق.

وبين ان الحارس زاهر امضى سنين طويلة وهو يحرس مرمى العراق بكل تفانٍ في بطولات عديدة حقق مع زملائه نتائج جيدة لصالات العراق في مشاركات خارجية عديدة .

وأضاع المنتخب الوطني العراقي لكرة الصالات الفرصة الأخيرة للتأهل إلى كأس العالم ليودع البطولة رسمياً بعد خسارته أمام نظيره الأفغاني 5-3 ضمن ملحق التأهل الاضافي لنهائيات كأس آسيا المؤهل إلى كأس العالم.