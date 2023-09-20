اختيار أول لطاقم تحكيم عراقي لقيادة نهائيات آسيا لكرة القدم

شفق نيوز/ سمى الاتحاد الآسيوي طاقم تحكيم دولي عراقي لقيادة مباريات من منافسات نهائيات كأس أمم آسيا في قطر عام 2023 والتي تقام مطلع العام المقبل 2024 ضمن طواقم الحكام المختارين للمهمة القارية المقبلة.

ويتألف الطاقم العراقي الذي تم اختياره من لجنة الحكام في الاتحاد الاسيوي من الحكام الدوليين "مهند قاسم" حكم ساحة، والمساعدين واثق مدلل" و "أحمد صباح".

ويعد اختيار طاقم عراقي لقيادة منافسات نهائيات كأس أمم آسيا الاولى من نوعها منذ اقامة النهائيات بعد 2003.