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اختيار هيئة مؤقتة جديدة لنادي الميناء

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-19T12:25:36+0000
اختيار هيئة مؤقتة جديدة لنادي الميناء

شفق نيوز/ اعلن مكتب الاندية الرياضية في اللجنة الاولمبية العراقية، يوم الاثنين، عن تشكيل هيئة مؤقتة جديدة لإدارة نادي الميناء، فيما اعتذر أحد أعضاء الهيئة السابقة عن مواصلة العمل.

وقال مصدر في المكتب لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تشكيل هيئة جديدة برئاسة عادل ناصر شكرون، ويونس حسن نائباً للرئيس، ورعد مالك اميناً للسر، وعباس علي حسين اميناً مالياً، وعضوية كل من، حسين لازم، وداخل سالم، واحمد كاظم".

وبين ان "تسمية الهيئة الجديدة جاءت تمهيداً لإقامة الانتخابات الرسمية وتسمية الادارة الجديدة"، مشيرا الى ان "عضو المؤقتة السابقة علي فاضل اعتذر عن اكمال مشواره بسبب ارتباطه بمهمة اخرى".

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