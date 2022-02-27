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اختيار ملعب المدينة لمواجهة العراق والإمارات بشكل رسمي

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-27T14:57:14+0000
اختيار ملعب المدينة لمواجهة العراق والإمارات بشكل رسمي

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاحد، أن مباراة المنتخب العراقي ونظيره الإماراتي ستقام في العاصمة بغداد، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال رئيس الاتحاد عدنان درجال، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "منتخبنا الوطني سيلاقي شقيقه الاماراتي في بغداد على ملعب المدينة الدولي".

بدوره أوضح المتحدث باسم الاتحاد، احمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، ان "الاتحاد العراقي تلقى اشعارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم بموافقته على اقامة لقاء العراق والامارات في بغداد، في الرابع والعشرين من الشهر المقبل".

واشار الى ان القرار "سيسعد الجمهور العراقي المتعطش لرؤية منتخبه يلعب بمباراة مهمة رسمي في بغداد".

ويعد ذلك إعلاناً رسمياً برفع الحظر عن الملاعب العراقي الذي استمر لسنوات عدة، حيث يرفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة مباريات المنتخب العراقي في الملاعب العراقية.

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