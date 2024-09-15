اختيار مراقب وحكم عراقي لمهمة بدوري أبطال آسيا

شفق نيوز/ اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الأحد، المُقيم الدولي "علاء عبد القادر" مراقباً لمباراة فريقي اتحاد بوريرام التايلندي وفيسيل الياباني، ضمن بطولةِ دوري النخبة أبطال آسيا والتي تجري في تايلاند في (17) من الشهر الحالي.

كما عيّن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكم الدولي العراقي "يوسف سعيد" حكماً رابعاً لمباراة دوري أبطال آسيا للنخبةِ التي تجري في 16 من الشهر الحالي بين فريقي الأهلي السعودي وبرسبوليس الإيراني، التي تقام في مدينةِ جدة السعودية.