سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اختيار فواز العايض كافضل لاعب في لقاء العراق والكويت

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-27T19:20:20+0000
اختيار فواز العايض كافضل لاعب في لقاء العراق والكويت

شفق نيوز/ منحت اللجنة المنظمة لمباراة العراق والكويت الودية، يوم الأربعاء، اللاعب الكويتي فواز العايض جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن اللجنة المنظمة للمباراة سلمت لاعب المنتخب الكويتي فواز العايض، جائزة اللاعب الافضل للمستوى المتميز الذي قدمه خلال لقاء اليوم.

وجرت مساء اليوم على ملعب جذع النخلة في المدينة الرياضية بمحافظة البصرة، مباراة ودية لكرة القدم بين المنتخب العراقي ونظيره الكويتي، وانتهت بفوز المنتخب العراقي بهدفين لهدف.

وسجل لاعب المنتخب الكويتي عيد الرشيدي، أول هدف في المباراة في الدقيقة 23 من الشوط الأول، وفي الدقيقة 79 من المباراة تمكن اللاعب العراقي محمد داود من تعديل النتيجة بكرة رأسية، ليعزز مهاجم المنتخب ايمن حسين النتيجة بهدف عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 88، لتنتهي المباراة لصالح العراق بنتيجة 2-1.

related

اياد بنيان: دخول الجمهور لملعب البصرة لم يحسم والقرار الأخير لخلية الازمة

Date: 2021-01-24 07:50:46
اياد بنيان: دخول الجمهور لملعب البصرة لم يحسم والقرار الأخير لخلية الازمة

درجال: مباراة العراق والكويت سَتنقل بجميعِ الفضائيات المحلية

Date: 2021-01-24 20:28:24
درجال: مباراة العراق والكويت سَتنقل بجميعِ الفضائيات المحلية

ثلاث دول تتراجع عن مقاطعة بطولة كأس الخليج

Date: 2019-11-12 21:40:59
ثلاث دول تتراجع عن مقاطعة بطولة كأس الخليج

العراق يقلب الطاولة على الكويت ويخطف الفوز بودية البصرة

Date: 2021-01-27 17:08:37
العراق يقلب الطاولة على الكويت ويخطف الفوز بودية البصرة

المتظاهرون بالبصرة يستعدون لمباراة المنتخبين العراقي والايراني "بشاشة كبيرة"

Date: 2019-11-14 09:57:59
المتظاهرون بالبصرة يستعدون لمباراة المنتخبين العراقي والايراني "بشاشة كبيرة"

تعادل النجف واربيل وفوز كل من زاخو والشرطة ونفط ميسان بدوري الكرة الممتاز

Date: 2020-12-08 13:20:50
تعادل النجف واربيل وفوز كل من زاخو والشرطة ونفط ميسان بدوري الكرة الممتاز

وفد منتخب العراق يصل البصرة لملاقاة الكويت ودياً (صور)

Date: 2021-01-23 17:27:05
وفد منتخب العراق يصل البصرة لملاقاة الكويت ودياً (صور)

ديربي بغداد ينتهي بفوز الشرطة على الطلبة في دوري الكرة الممتاز

Date: 2021-01-17 20:06:16
ديربي بغداد ينتهي بفوز الشرطة على الطلبة في دوري الكرة الممتاز