اختيار فواز العايض كافضل لاعب في لقاء العراق والكويت

شفق نيوز/ منحت اللجنة المنظمة لمباراة العراق والكويت الودية، يوم الأربعاء، اللاعب الكويتي فواز العايض جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن اللجنة المنظمة للمباراة سلمت لاعب المنتخب الكويتي فواز العايض، جائزة اللاعب الافضل للمستوى المتميز الذي قدمه خلال لقاء اليوم.

وجرت مساء اليوم على ملعب جذع النخلة في المدينة الرياضية بمحافظة البصرة، مباراة ودية لكرة القدم بين المنتخب العراقي ونظيره الكويتي، وانتهت بفوز المنتخب العراقي بهدفين لهدف.

وسجل لاعب المنتخب الكويتي عيد الرشيدي، أول هدف في المباراة في الدقيقة 23 من الشوط الأول، وفي الدقيقة 79 من المباراة تمكن اللاعب العراقي محمد داود من تعديل النتيجة بكرة رأسية، ليعزز مهاجم المنتخب ايمن حسين النتيجة بهدف عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 88، لتنتهي المباراة لصالح العراق بنتيجة 2-1.