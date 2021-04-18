اختيار فهد طالب وحمادي أحمد للتشكيلة المثالية لكأس الاتحاد الآسيوي

شفق نيوز/ أعلنت الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن التشكيلة المثالية في تاريخ بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وقد شهدت البطولة على مدار تاريخها تتويج 10 أبطال نجحوا على مدار السنين في فرض حضورهم وسطوتهم ليؤكدوا مكانتهم بين نخبة قارة آسيا.

وضمن الاستعداد لانطلاق نسخة عام 2021 قام الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإطلاق هذه السلسلة من أجل تكريم أفضل النجوم في السنوات السابقة.

وفيما يلي التشكيلة المثالية التي اختارتها الجماهير:

حراسة المرمى

فهد طالب (العراق)

الأندية: القوة الجوية

الإنجازات: الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي (2016، 2017، 2018)

لعب فهد طالب في ثلاث نسخ من كأس الاتحاد الآسيوي وساهم في فوز فريقه بلقب البطولة ثلاث مرات على التوالي.

الدفاع

عيديل صفوان (ماليزيا)

الأندية: نيغري سمبيلان، جوهور دار التعظيم

الإنجازات: الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي (2015)

توج نادي جوهور دار التعظيم بلقب كأس الاتحاد الآسيوي عام 2015، وكان المدافع عيديل صفوان من ضمن النجوم الذين ساهموا في صنع هذا الإنجاز.

حاتم عقل (الأردن)

الأندية: الفيصلي، ذات راس

الإنجازات: الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي (2005 و2006)، الوصافة (2007)

نجح نادي الفيصلي الأردني في بلوغ نهائي البطولة ثلاث مرات على التوالي، وتوج باللقب عامي 2005 و2006، حيث كان نجم الدفاع حاتم عقل من بين النجوم الذين برزوا بقوة في هذا المجد.

أحمد الصالح

الأندية: الجيش، الشرطة، العربي، العهد

الإنجازات: الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي (2019)

اللاعب الوحيد من سوريا الذي نجح في دخول التشكيلة المثالية هو أحمد الصالح، والذي يمتلك تاريخاً طويلاً في البطولة توجه بتحقيق اللقب عام 2019 مع نادي العهد.

بواز سالوسا (إندونيسيا)

الأندية: بيرسيبورا جايابورا

الأهداف في كأس الاتحاد الآسيوي: 16

يمتلك بواز سالوسا القدرة على اللعب في أكثر من مركز هجومي، وقد سجل 16 هدف على مدار 24 مباراة في تاريخ كأس الاتحاد الآسيوي.

حسن عبدالفتاح (الأردن)

الأندية: الوحدات، الكرامة، الكويت

الأهداف في كأس الاتحاد الآسيوي: 23

شارك حسن عبدالفتاح خمس مرات في الأدوار الإقصائية من البطولة، وقد سجل 23 هدفاً جعلت منه واحداً من أبرز النجوم في تاريخ البطولة.

نغوين كوانغ هاي (فيتنام)

الأندية: هانوي

الأهداف في كأس الاتحاد الآسيوي: 2

لا زال الفيتنامي نغوين كوانغ هاي يمتلك الفرصة لخوض المزيد من المشاركات في كأس الاتحاد الآسيوي، ولكنه في الفترة القصيرة لغاية الآن تألق بقوة مع فريقه هانوي.

ريكو سيمانجونتاك (إندونيسيا)

الأندية: بيرسيجا جاكرتا

الأهداف في كأس الاتحاد الآسيوي: 10

نجح الإندونيسي ريكو سيمانجونتاك في صنع 10 أهداف في 24 مباراة لعبها بالبطولة، وقد حصل على نسبة عالية من أصوات الجماهير المشاركين.

حمادي أحمد

الأندية: القوة الجوية

الأهداف في كأس الاتحاد الآسيوي: 27

الإنجازات: الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي (2016، 2017، 2018) أفضل لاعب (2016 و2018)، الهداف (2016)

حقق المهاجم العراقي حمادي أحمد إنجازات كبيرة في تاريخ البطولة في غضون ثلاث سنوات، حيث فاز بلقب البطولة ثلاث مرات على التوالي مع نادي القوة الجوية، حيث سجل 27 هدفا.

محمد غدار (لبنان)

الأندية: النجمة، كيلانتان، طرابلس

الأهداف في كأس الاتحاد الآسيوي: 26

الإنجازات: وصافة كأس الاتحاد الآسيوي (2005)، الهداف (2007)

يعتبر محمد غدار من اللاعبين القلائل الذين تألقوا في كلا جانبي قارة آسيا، وقد سجل 26 هدف في تاريخ البطولة، وخاض نهائي عام 2005 مع نادي النجمة.

علي أشفق (المالديف)

الأندية: فالنسيا، نيو راديانت، آدو، تي سي سبورتس

الأهداف في كأس الاتحاد الآسيوي: 29

خاض علي أشفق أول مباراة في تاريخ البطولة عام 2004 واستمر في التألق حتى عام 2020، واشتهر بقدراته العالية على استغلال الفرص أمام المرمى من خلال تسجيل 29 هدف.

المدرب

نزار محروس (سوريا)

الأندية: شباب الأردن، الفيصلي، أربيل، طرابلس، الجزيرة

الإنجازات: الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي (2007)، الوصافة (2012)

يمتلك المدرب السوري نزار محروس خبرة كبيرة في الملاعب القارية، حيث أشرف على تدريب خمسة أندية في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وبلغ النهائي مرتين مع فريقين مختلفين.

ونجح محروس في الفوز بلقب البطولة عام 2007 مع شباب الأردن، ثم عاد بعد خمس سنوات للدور النهائي مع نادي أربيل.