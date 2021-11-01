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اختيار أفضل لاعبات العراق بالكرة الطائرة للشابات

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-01T15:53:04+0000
اختيار أفضل لاعبات العراق بالكرة الطائرة للشابات

شفق نيوز/ كشف الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم الاثنين، عن اللاعبات الافضل في دوري الشابات للموسم 2020-2021.

وقال صبيح حنتوش نائب نائب رئيس اتحاد الطائرة لوكالة شفق نيوز، ان "الاتحاد ارتأى لاختيار الافضل لهذا الموسم"، مبينا أن اللجنة الفنية التي يرأسها اختارت لارا هوشيار (نادي اكاد) كافضل لاعبة اعداد، وافضل لاعبة ليبرو نادين فارس (قره قوش)، وافضل لاعبة ضاربة سوس بهيج (افروديت) ، وافضل لاعبة شاملة هميشا هوشيار (افروديت) ، وافضل لاعبة مرسلة هيلين انور (افروديت) ، وافضل ثاني لاعبة مرسلة دنيا محسن (فتاة اربيل).

وكان فريق شابات نادي افروديت توج بدوري الشابات للموسم 2020 - 2021 عقب الفوز في الجولة الاخيرة على شابات اكاد بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد، واقيمت المباراة على قاعة ثائر عبد الواحد في نادي عنكاوه مستضيف الدوري .

واضاف حنتوش ان الاتحاد سيواصل اقامة وتنظيم بطولات الفئات العمرية بمختلف فئاتها في قادم المواعيد والتركيز عليها كونها القاعده الرصينة التي تعتمد عليها الكرة الطائرة العراقية في المستقبل من خلال اكتسابهم الخبره في هكذا بطولات لتكوين قاعدة كبيرة للعبة .

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